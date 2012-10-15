Червоний Хрест збирає картоплю для потребуючих

Акція доброти «П’ять картоплин», організована Товариством Червоного Хреста і управлінням освіти, триває у місті Жмеринка. Найактивнішу участь у такій акції завжди беруть учні загальноосвітніх шкіл, щоб допомогти малозабезпеченим громадянам.

Для доброї справи приносять усе – картоплю, буряк, цибулю, домашні закрутки. Уже зібрали1,5 тонни продуктів, частина з яких була передана учнями школи № 4 Жмеринському обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Цей милосердний крок розчулив директора соціального гуртожитку Руслана Петрашека, який висловив подяку колективу педагогів і школярам за вміння творити добро.

Проте на цьому добрі справи не закінчуються і скоро школярі міста разом зі співробітниками Червоного Хреста відвідують за місцем проживання одиноких людей, ветеранів. Більше 30 жмеринчан відчують тепло їх сердець.

Окрім цього, потребуючим громадянам у різних мікрорайонах міста до середини жовтня роздадуть 600 кілограм картоплі. Ще 430 кілограмів Товариство Червоного Хреста планує закласти на збереження для гострих потреб у холодну пору року.