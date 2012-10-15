Православним повернули храм

15:00, 15 жовтня 2012
Вінниця
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У Бершадському районі

У власність релігійної громади Чудо Михайлівського храму Української Православної Церкви Тульчинської єпархії повернули комплекс  культових будівель та споруд, розташованих у селі Баланівка Бершадського району, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Розпорядження про передачу храму з державної власності у власність релігійної громади підписав перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан, - говорить начальник відділу у справах релігій Вінницької облдержадміністрації Ігор Салецький. - Михайлівський храм є пам'яткою архітектури місцевого значення
 

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