Православним повернули храм
15:00, 15 жовтня 2012Вінниця
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У Бершадському районі
У власність релігійної громади Чудо Михайлівського храму Української Православної Церкви Тульчинської єпархії повернули комплекс культових будівель та споруд, розташованих у селі Баланівка Бершадського району, повідомляє радіо "Місто над Бугом".
- Розпорядження про передачу храму з державної власності у власність релігійної громади підписав перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Іван Мовчан, - говорить начальник відділу у справах релігій Вінницької облдержадміністрації Ігор Салецький. - Михайлівський храм є пам'яткою архітектури місцевого значення
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