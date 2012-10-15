Вінниччина представлена в Європарламенті

12 жовтня у Брюсселі відбувся протокольний захід з нагоди відкриття у «столиці» Євросоюзу представництва Єврорегіону «Дністер».

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

Сприяння у відкритті офісу надали Комітет регіонів ЄС і особливо Представництво Мазовецького воєводства Республіки Польща у Брюсселі.

Напередодні, 11 жовтня, вінницько-молдовська делегація у складі 25 осіб у Комітеті регіонів (Брюссель) взяла учать у заходах з нагоди Європейського тижня регіонів. В рамках його програми відбулася конференція з питань Східного партнерства, участь у якій взяв голова Вінницької обласної Ради, голова Ради Єврорегіону «Дністер» Сергій Татусяк.

В ході конференції він інформативно презентував учасникам Єврорегіон «Дністер» та ознайомив з основними напрямами міжнародної діяльності Вінницької області. У цей час у холі офісу Комітету регіонів тривала двогодинна статична презентація єврорегіону, були виставлені стенди, демонструвався відеоряд, роздавалася промо-продукція.