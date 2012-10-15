В музеї звучатиме старовинна музика

«Кохання та вічність» - L'amore e L'eternita – таку назву носитиме концерт старовинної музики, який відбудеться у приміщенні Вінницького обласного краєзнавчого музею 17 жовтня. Повідомляє сайт muzey.vn.ua.

Початок концерту о 18.30.

Високу виконавську майстерність демонструватимуть дві вінничанки, лауреатки міжнародних конкурсів Ольга Ганська (фортепіано) та Наталія Лановенко (сопрано).

О. Ганська у 1994 році закінчила Вінницьке музичне училище (клас заслуженої артистки України Семко А. С.), а у 1999 році Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (клас доцента Гончарова О. М.). Вона поєднує у своїй творчості любов до романтизму і сприйняття сучасних музичних напрямків. Віртуозне володіння інструментом, палітрою його нюансів — це характерні риси виконавської майстерності Ольги.

Солістка вінницької філармонії Н. Лановенко у 2006 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет, факультет музичної педагогіки. У 2010 завершила навчання у Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського з відзнакою (клас професора Колесник Є. В.) та здобула спеціальність співачки оперного та камерного жанрів. Її голос здатен звучати то мрійливо, то драматично-напружено.