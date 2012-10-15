Школяри зі Стрижавки вчили польських дітей писати гусячим пером

Вінницька обласна молодіжна громадська організація "Наше Поділля" продовжує активну роботу по налагодженню партнерських стосунків з громадськими організаціями та школами з інших країн. На цей раз ВОМГО «Наше Поділля» стала спів організатором шкільного навчального візиту до Польщі.

ВОМГО «Наше Поділля» спільно з учителями та учнями школи-ліцею смт Стрижавка» здійснили навчальний візит до Польщі, де взяли участь у третьому фестивалі Культур Давніх, що відбувся у Віціні. Фестиваль реалізується фундацією «Пролужицька» спільно з «Локальною групою Дії – Група Лужицька», урядом міста і гміни Ясінь.

У рамках даного фестивалю учні з Польщі та України представили давні культури, традиції людей, які колись проживали на територіях сучасної Польщі та України, а також змогли дізнатися про позакласну виховну та наукову роботу, яка здійснюється в польських школах Лужицького Воєводства, а саме досвід із залучення школярів до вивчення давніх культур, музейної справи, археології та відтворення давніх традицій і культур.

- Учителі та школярі Стрижавської школи-ліцею взяли участь у традиційних щорічних навчаннях, які відбулись у школі у Вічіні, де мали можливість познайомитися з елементами давньої польської культури, - говорить координатор проекту Лариса Степанець. - Зокрема, надзвичайно цікаво було зануритися в атмосферу середньовіччя, на мить відчути себе воїном-рицарем та спробувати освоїти мистецтво стрільби з лука.

У свою чергу українські школярі також здивували, адже до Польщі привезли майстерні з виготовлення традиційної народної іграшки (ляльки-мотанки), декоративного розпису предметів побутового вжитку, виготовлення декоративних прикрас, майстер-класи зі співу українських пісень, народних танців та забав. Родзинкою став майстер-клас з історії писемності, де всі бажаючі змогли спробувати власноруч підписати листівку, як це робили учні 200 років тому, не звичайною кульковою ручкою, а гусячим пером.