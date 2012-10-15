Петеушники питали, що буде за втрату зброї

Екскурсію до військової частини № 3008 внутрішніх військ МВС України влаштували учням художнього професійно – технічного училища №5 їх шефи в погонах.

- Заступник командира військової частини 3008 з виховної роботи підполковник Сергій Крижанівський провів для них заняття з дисципліни «Захист Вітчизни», розповівши юнакам про історію створення військової частини, які завдання виконують військовослужбовці частини та на прикладі одного із підрозділів ознайомив та розповів про побут військовослужбовців строкової служби та порядок несення служби добового наряду, - говорить Василь Бортнік, з військової частини № 3008 МВС України.

Учні з особливою цікавістю відвідали кімнату зберігання зброї, поцікавились у наставника про відповідальність за втрату зброї.

- Навіть за втрату одного набою військовослужбовець несе кримінальну відповідальність, - сказав підполковник Сергій Крижанівський.

На завершення заняття юнакам дали можливість самостійно оглянути приміщення казарми, де військовослужбовці строкової служби проживають. Такі уроки патріотичного виховання учні відвідують з неабиякою зацікавленістю, а для декого вони стають першим кроком у виборі професії, пов’язаної зі службою в армії, - повідомляє СГЗ УМВС України у Вінницькій області.