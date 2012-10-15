Колишнього керівника вінницького БЮТу зняли з перегонів

Об’єднана опозиція “Батьківщина” на користь партії «УДАР» зняла Юрія Сербіна, який балотувався в окрузі № 160.

Про це УНІАН повідомив один з лідерів партії “Батьківщина” Микола Томенко.

“Пропозиції довго дискутувалися, але було ухвалено рішення, що ми не будемо знімати своїх кандидатів на користь тих кандидатів, які жодного дня не були в опозиції і які не мають жодного переконливого аргументу щодо перемоги на виборах”, - сказав М.Томенко.

Як відомо, Юрій Сербін в 2006 році очолював виборчу кампанію БЮТ на Вінниччині. Тоді це був «зірковий» час цієї політичної сили, яка взяла більшість в різного рівня радах, зокрема до Вінницької обласної ради БЮТ отримав представництво у 44 мандати (29,63%).

Також Томенко повідомив, що сьогодні важливо забезпечити формування в новому парламенті колаіції на базі “Батьківщини”, «УДАРу» та ВО “Свобода”, а не знімати справді опозиційних кандидатів на користь тих осіб, які можуть в новому парламенті перебігти в провладну команду.

За словами М.Томенка, “Батьківщина” не пішла на зняття трьох кандидатур у Черкаській області, як того вимагав «УДАР». Водночас, сказав він, “Батьківщина” по кількості зняла набагато більше кандидатів, ніж пропонувала команда Віталія Кличка.

Зокрема, “Батьківщина” зняла Олега Кищука на користь Павла Різаненка (округ 97); Вадима Кушнікова на користь Кирила Поліщука (округ 98); Миколу Карнауха на користь Тараса Кутового (округ 151); Дмитра Хрістова на користь Сергія Капліна (округ 144); Олександра Горіна на користь Ольги Герасим`юк (округ 139); Василя Мельника на користь Богдана Баласиновича (округ 204).

Як заявив М.Томенко, було ухвалене рішення про повторне зверення до партії «УДАР» щодо підписання угоди про коаліцію в новому складі парламенту між трьома опозиційними силами. “Сподіваємося, що до кінця виборів «УДАР» підпише з нами таку угоду”, - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, всього “Батьківщина” на користь «УДАРу» зняла 26 кандидатів у народні депутати.