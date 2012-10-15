У Вінниці розпочався опалювальний сезон

Відповідно до рішення виконкому Вінницької міської ради з сьогоднішнього дня, 15 жовтня, теплопостачальні підприємства міста розпочали подавати тепло до помешкань вінничан. Протягом трьох днів теплом буде забезпечено увесь житловий фонд Вінниці та загальноосвітні навчальні заклади.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ Вінницької міської ради.

Відповідно до нормативів, підставою для початку опалювального сезону є середньодобова температура повітря, яка тримається нижче позначки +8 Сo упродовж трьох діб. Ще у вересні працівники теплопостачальних організацій спільно з житлово-експлуатаційними підприємствами міста завчасно перевірили стан тепломереж. З 25 вересня системи теплопостачання вже заповнені водою та готові до подачі тепла.

Наразі відбувається запуск усіх котелень, які протягом весняно-літнього періоду не надавали послуги з гарячого водопостачання, та встановлення гідравлічних режимів із збільшенням навантаження у котельнях, які забезпечували вінничан гарячою водою. На минулому тижні опалення увімкнули у пологових будинках і стаціонарних відділеннях лікувальних закладів та в усіх садочках міста. З сьогоднішнього дня тепло з’явиться і у вінницьких школах. За словами начальника міського департаменту освіти Володимира Буняка, підстав для того, щоб завчасно розпочати опалювальний сезон у загальноосвітніх навчальних закладах не було, адже температура у класних кімнатах трималася близько +20.

Тим часом борги населення перед тепловиками залишаються великими і становлять понад 33 млн. грн. Борги за послуги теплопостачання закладів, що фінансуються з державного бюджету, складають 7,9 млн. грн., інших споживачів – 8 млн. грн.