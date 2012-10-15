Знялися з реєстрації кандидати на Ямпільщині та Шаргородщині

Центральна виборча комісія (ЦВК) скасувала реєстрацію ще 10 кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатних виборчих округах.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення були ухвалені сьогодні на засіданні ЦВК на підставі власних заяв кандидатів про відмову балотуватися до Верховної Ради України.

Зокрема, скасовано реєстрацію одразу трьох кандидатів у депутати, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі № 16 (Ямпиль, Вінницька область) - висуванки Радикальної партії Олега Ляшка Наталії Вершко та самовисуванців Івана Гольовського та Григорія Дорожка.

Таким чином подальшу боротьбу в окрузі продовжують 9 із 13 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Оксана Калетник.

ЦВК скасувала реєстрацію самовисуванця Івана Спориша, який балотувався в одномандатному виборчому окрузі № 15 (Шаргород, Вінницька область). Подальшу участь у перегонах тут братимуть 11 із 12 зареєстрованих раніше кандидатів, у тому числі голова Вінницької облдержадміністрації, висуванець Партії регіонів Микола Джига.

Таким чином, станом на 15 жовтня з виборчої кампанії вибули 305 кандидатів у депутати, у тому числі 2 – за рішенням суду, 302 – за власною заявою про відмову балотуватися до Верховної Ради України та 1 – у зв’язку зі смертю. Свою боротьбу за депутатський мандат у 225 одномандатних виборчих округах продовжують 2 828 кандидатів.

Згідно із законодавством, кандидат у народні депутати може звернутися до ЦВК із заявою про відмову балотуватися не пізніше 15 жовтня.