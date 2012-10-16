Вінницькими мажоритарниками опозиція не пожертвувала

Вчора, 15 жовтня, відбувся з‘їзд Об‘єднаної опозиції «Батьківщина». На ньому було прийнято рішення на користь більш рейтингових кандидатів від інших політичних сил.

Що стосується України загалом, то на користь кандидатів від «УДАРу» знято 26 кандидатів-мажоритарників, суб’єктом висунення яких була ВО «Батьківщина», та одного самовисуванця.

Як повідомила прес-служба Вінницької облорганізації ОО «Батьківщина», на Вінниччині усі кандидати від об‘єднаної опозиції залишились в своїх округах.

Таким чином,на сьогодні в області, як і до з’їзду опозиції, балотуються: 11 округ – Наталія Солейко, 13 округ – Микола Катеринчук, 14 округ – Іван Мельничук, 16 округ – Юрій Македон, 18 округ – Костянтин Якименко.

«З‘їзд підтвердив, що ми не помилились, коли рекомендували кандидатів на мажоритарних округах, всі вони склали гідну конкуренцію навіть в межах опозиційного табору. Так що чекаємо на перемогу», - говорить керівник штабу Об‘єднаної опозиції у Вінницькій області Людмила Щербаківська.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, напередодніпартія "УДАР Віталія Кличка" оприлюднила заяву про зняття частини кандидатів у мажоритарних округах на користь колег по опозиції заради перемоги над кандидатами - висуванцями влади Таким чином, Олег Побережний з округу №13 знімає свою кандидатуру на користь Миколи Катеринчука, Олег Легеза з округу №15 на користь Катерини Коваль, а Федір Кравець з округу №17 на користь Григорія Заболотного.