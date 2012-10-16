Найпрестижніший транспорт вінничан – тролейбус

У Вінницькій області в січні-вересні 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року обсяг вантажоперевезень зріс на 13,2%, пасажироперевезень – на 7%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Вінницькій області.

Зокрема, з початку року перевезено 13,384 млн тонн вантажів, з них 10,64 млн тонн перевезено залізничним транспортом і 2,743 млн тонн – автомобільним. Обсяги перевезення залізничним транспортом в порівнянні з січнем-вереснем 2011 року збільшилися на 20,1%, автомобільним – скоротилися на 7,5%. Вантажообіг в січні-вересні 2012 року збільшився на 10,4%.

За звітний період транспортним комплексом Вінницької області було перевезено 194,337 млн пасажирів, що на 7% більше, ніж в січні-вересні 2011 року. У тому числі, перевезення залізничним транспортом скоротилися на 5,9% - до 22,15 млн. пасажирів, автомобільним – на 2,8% - до 71,9 млн пасажирів.

В той же час перевезення пасажирів тролейбусами зросли на 20,1% - до 52,8 млн пасажирів, трамваями - на 18,2% - до 47,4 млн пасажирів. Пасажирообіг в січні-вересні 2012 року, в порівнянні з аналогичним періодом 2011 року скоротився на 4,5%.