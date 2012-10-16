15-річний «гонщик» розбився сам і вбив людину

14 жовтня в райцентрі Могилева-Подільського поховали 15-річного юнака. Хлопець розбився близько 21.00 12 жовтня на іномарці "Хюндай соната".

Хлопчина взяв автомобіль без дозволу батька, - пише Gazeta.ua.

"Він з друзями влаштував перегони. На трасі поблизу села Немії хлопець не впорався з керуванням і вискочив на зустрічну смугу. На швидкості зіткнувся з водієм "Жигуля". Товариші викликали медиків, але рятувати було пізно. Обидва загинули відразу. Обидва автомобілі зараз знаходяться в Могилеві-Подільському на штраф-майданчиках. Ремонту не підлягають. Хіба що здати на металобрухт", - розповів житель Могилева-Подільського.

За кермом "ВАЗа" знаходився 54-річний вінничанин.

Хлопець навчався в десятому класі. Він - єдина дитина у сім’ї. Батько загиблого навчив сина водити автомобіль ще в десять років. Той часто брав машину без дозволу .