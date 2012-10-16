Узєлков обурений відміною бою з Нейтом Клеверлі

Зустріч українського боксера В'ячеслава Узєлкова (27-2, 16 КО) з чемпіоном світу за версією WBO в напівважкій вазі Нейтом Клеверлі (24-0, 11 КО) була запланована на 27 жовтня 2012 року. Однак спочатку в інтернеті з'явилася інформація, що бій перенесено на 10 листопада і відбудеться не на "Motorpoint Arena" (Кардіфф, Уельс), а в "Staples Center" (Лос-Анджелес, США), а не так давно стало відомо, що захист титулу Нейт Клеверлі проведе проти американця Райана Койна (21-0, 9 КО).

Все це час В'ячеслав Узєлков готувався до поєдинку в Вінниці і для нього, як і для його промоутерів, новина про скасування бою стала повною несподіванкою. При цьому представники команди В'ячеслава не отримали офіційного повідомлення від "Frank Warren Promotions", а довідалися про це з засобів масової інформації.

"Про скасування бою ми дізналися з новин, офіційно нам про це не повідомили. Але я впевнений, що побоювання щодо результату поєдинку стали основною причиною відміни бою. Слава почав підготовку з початку вересня. Минулого тижня тренувальний табір покинув один з спарринг-партнерів Слави - британець Денні Макінтош. Для Узєлкова це був би останній шанс довести свою спроможність у рингу, і я впевнений, він би використав його на всі 100%" - прокоментував ситуацію генеральний директор "К2 Promotions" Олександр Красюк.

"Я обурений ситуацією з моїм поєдинком проти Нейтена Клеверли. Я не звинувачую його особисто, а ось його промоутери повели себе дуже некрасиво і непрофесійно. Я серйозно готувався до поєдинку, попрацював кілька тижнів спарингів. Я в дуже хорошій формі! Ми вздовж і впоперек вивчили Клеверли, і я був абсолютно впевнений у своїй перемозі! Тому єдиним поясненням всій цій ситуації, на мою думку, є те, що команда Клеверли просто злякалася, що я його нокаутую!" - відзначив В'ячеслав Узєлков.

