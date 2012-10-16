Скільки коштує земля під «Морським замком»?

Прокуратурою м. Вінниці в інтересах міської ради до суду заявлено 2 позови про стягнення з ТОВ «Вінниця реставрація» та ФОП Манченко А.П. збитків, завданих тимчасовим зайняттям земельної ділянки на загальну суму понад 300 тис. грн.

За результатами розгляду подання прокурора Калинівського району СТОВ "Діброва і К" до бюджету відшкодовано 14,4 тис. грн. заборгованості по орендній платі за землю.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури у Вінницькій області.

За втручання прокуратури Барського району частково реально виконана постанова суду у справі за позовом прокурора району в інтересах податкової інспекції до СП «Морський замок» про стягнення заборгованості з плати за землю в сумі 56,9 тис. грн. (рішення суду виконано на 44 тис. грн).