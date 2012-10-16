Зупинив постріл: дебошир попер на міліцію з цеглиною

Лише попереджувальний вистріл вгору зі службової зброї змусив п’яного дебошира вгамуватися та покинути цеглину, якою він намагався влучити в працівника міліції.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Близько 12.00 години дня до централізованого пульту охорони ДСО надійшов сигнал «тривога» з кафе, розташованого біля залізничного вокзалу міста Вінниці. Прибувши на місце виклику, правоохоронці побачили п’яну чоловічу компанію, яка з’ясовувала між собою стосунки за допомогою кулаків. Неодноразові зауваження працівників закладу не зупинили чоловіків, які почали сваритися та бити посуд. Коли в хід пішли кулаки, персонал закладу натиснув на тривожну кнопку.

Побачивши людей у формі, учасники бійки почали тікати, а охоронники - їх наздоганяти. Коли один з дебоширів був загнаний працівником ДСО у кут, він підняв з землі цеглину та замахнувся нею в охоронника. Правоохоронець дістав з кобури пістолет та зробив попереджувальний вистріл вгору. Це змусило втікача схаменутися та здатися, а інших охоронників прибігти на допомогу товаришу.

Затриманим виявився вінничанин, який зі своїми друзями у кафе святкував свій день народження. Наразі затримані усі учасники конфлікту. Чому розпочалася сварка та бійка – ніхто не пам’ятає.

В діях іменинника вбачаються ознаки злочину, передбачені ст. 173 КУоАП (Дрібне хуліганство) та ст. 342 КК України (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків). Чоловікові загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на строк до двох років.

Кваліфікація оцінки дій інших учасників буде надана в ході дослідчої перевірки.