Передвиборчу програму кандидата-комуніста не пустили в ефір

Кандидат у народні депутати України по виборчому округу №17 Максим Кирилюк (Комуністична партія України) повідомив довготерміновому спостерігачу Громадянської мережі ОПОРА про те, що його відеоролик з виступом 5 жовтня не транслювався на території м. Гайсин Вінницької області в мережі кабельного телебачення, яким користується майже 90% населення міста

Відповідно до постанови ЦВК від 4.09.2012 р. №739, було затверджено результати жеребкування щодо черговості надання ефірного часу на регіональному телебаченні кандидатам у народні депутати України.

Згідно з додатком №2 до вказаної постанови кандидату по 17 виборчому округу від КПУ Максиму Кирилюку було надано ефір на Вінницькій обласній державній телерадіокомпанії «ВІНТЕРА» 05.10.2012р. з 20:50 до 21:10 год. для оприлюднення власної передвиборчої програми. Проте, зафіксовано факт про відсутність відповідної передачі у визначений ефірний час, - повідомляє ОПОРА.

За даним фактом Максим Кирилюк подав до ЦВК відповідну скаргу.