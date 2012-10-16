Прокурору області прислали з Києва нового заступника

У прокурора Вінницької області – новий заступник.

Як повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області, прокурор області Олександр Мрихин вчора представив колективу прокуратури свого нового заступника - старшого радника юстиції Олега Хряпу. Його призначено на дану посаду та затверджено членом колегії прокуратури області наказом Генерального прокурора України від 11.10.2012.

Олег Хряпа закінчив Національну академію внутрішніх справ України. В органах прокуратури - з 2002 року, обіймав різні вагомі посади у Генеральній прокуратурі України, останнім часом працював начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні дослідчих перевірок і дізнання установи.

Олександр Михайлович охарактеризував новопризначеного як висококваліфікованого фахівця, енергійного та вдумливого аналітика й побажав йому належної підтримки колективу і успіхів у справі служіння Закону.

Олег Васильович, у свою чергу, висловив слова вдячності Генеральному прокурору України Віктору Пшонці та прокурору Вінницької області Олександру Мрихину за виявлену довіру й запевнив, що докладатиме максимум зусиль для зміцнення правопорядку й законності в регіоні.