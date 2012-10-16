Молодь Вінниччини запрошують на конкурс імені Кобзаря

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» й відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.10.2012 № 1/9-732 розпочато проведення ІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2012–2013 навчальному році.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Конкурс проводиться як щорічний загальнонаціональний та міжнародний захід, спрямований на підвищення рівня знань з української мови і літератури, регіональних мов або мов меншин, представлених в Україні, забезпечення їх всебічного розвитку відповідно до Закону України від 3 липня 2012 року «Про засади державної мовної політики». Цей захід проходить у рамках державної підготовки до відзначення у 2014 році 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.

Інтелектуальні змагання відбуваються згідно з Положенням, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 року № 571.

Конкурс проводиться для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі ліцеїстів військових ліцеїв, в чотири етапи (з жовтня по березень), для учнів професійно-технічних училищ, студентів і курсантів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації усіх форм власності та курсантів вищих військових навчальних закладів – в три етапи (листопад-березень).

У престижних мовно-літературних змаганнях може брати участь учнівська та студентська молодь з числа українців, яка проживають в інших державах світу.

Завершальний етап конкурсу, учасники якого представлятимуть усі регіони України, відбудеться у лютому 2012 року. Найкращим творцям художнього слова з числа учнівської та студентської молоді та їхнім наставникам будуть вручені дипломи, відомчі нагороди Міністерства та цінні подарунки. За підсумками міжнародного етапу переможці мовно-літературного марафону із зарубіжжя також будуть відзначені спеціальними дипломами.