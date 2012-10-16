Батьки отруїли власних дітей грибочками

11:21, 16 жовтня 2012
Вінниця
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Малюки у важкому стані

До приймального відділення лікарні міста Шаргород карета швидкої вчора доправила двох 5-річних дітей. Медики діагностували у малечі отруєння токсинами грибів.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС в області.

Як виявилося згодом, напередодні діти разом із батьками у лісі збирали гриби. Вдома одразу вирішили приготувати із них вечерю. Вже скоро дітям стало зле.

Зараз потерпілі перебувають у районній лікарні. Стан їх здоров’я медики оцінюють як важкий, – передає

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