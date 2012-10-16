Вінничан навчать виготовляти сонячні колектори

11:45, 16 жовтня 2012
Вінниця
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В домашніх умовах

З  2 по 5 листопада 2012 року українські фахівці проведуть тренінг у м.Погребище, де навчать усіх охочих виготовляти, встановлювати і використовувати в домашніх умовах сонячні колектори для нагріву води.

Захід ініційований Національним екологічним центром України (НЕЦУ) в рамках проекту «Включи сонце ― живи комфортно». Спонсором виступить Європейський Союз, повідомляє  сайт організаторів solar.necu.org.ua.

Після безкоштовного навчання учасники зможуть власноруч у домашніх умовах виготовити і встановити діючий сонячний колектор за інформаційної і технічної підтримки експертів проекту.

На це конкурсантам нададуть два місяці, після чого з їх згоди протягом двох років буде проводитися спостереження за установленням. Частину використаних матеріалів відшкодують фінансово ініціатори проекту «Включи сонце...».

Для участі у тренінгу всім охочим можна зареєструватися на сайті акції до 23 жовтня 2012 року. Кількість учасників обмежена. Про результати відбору буде повідомлено до 25 жовтня.

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