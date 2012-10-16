Матвієнко 17 округ не залишить

Не залишати виборчий округ №17 до кінця виборчої кампанії – про такий намір УНІАН-Вінниччині заявив 15 жовтня під час Народної ради у Теплику народний депутат України Анатолій Матвієнко.

Нагадаємо, що 12 жовтня він написав заяву у ЦВК і припинив участь у виборах на користь свого опонента, кандидата від Об’єднаної опозиції та УДАРу Григорія Заболотного.

«Рішення прийнято на користь Григорія Заболотного. Тепер всі штаби підсилять його роботу на окрузі. Я ж залишаюсь працювати у своїх громадських приймальнях 17 округу до кінця виборчої кампанії» - підкреслив Матвієнко під час Народної ради, яка зібрала у Теплику понад 5 тисяч прихильників Заболотного.

Довідка: 11 жовтня Об’єднана опозиція «Батьківщина» оприлюднила на офіційному сайті своє рішення про підтримку єдиного кандидата від опозиції Григорія Заболотного.

12 вересня партія «Удар» на офіційному сайті розмістила рішення про підтримку Заболотного як кандидата по виборчому округу №17.

Округ №17 охоплює Бершадський, Гайсинський, Теплицький та Тростянецький райони і місто Ладижин Вінницької області. Загальна кількість виборців – 169214.