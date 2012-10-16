Крутелик на джипі убив їздового
12:38, 16 жовтня 2012Вінниця
0 0
В’їхав у підводу
Вчора, 15 жовтня, на автошляху Вінниця – Липовець водій автомобіля «Тойота Прадо» допустив зіткнення з гужовою повозкою, яка рухалась в попутному напрямку.
Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.
Внаслідок ДТП постраждав 66-річний чоловік, який знаходився у гужовій повозці.
Постраждалий отримав численні травми та був госпіталізований дщо Липовецької лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter