Крутелик на джипі убив їздового

Вчора, 15 жовтня, на автошляху Вінниця – Липовець водій автомобіля «Тойота Прадо» допустив зіткнення з гужовою повозкою, яка рухалась в попутному напрямку.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Внаслідок ДТП постраждав 66-річний чоловік, який знаходився у гужовій повозці.

Постраждалий отримав численні травми та був госпіталізований дщо Липовецької лікарні, де під час надання медичної допомоги помер.