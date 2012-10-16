Вінниччина друга за індексом промислового виробництва

Вінниччина займає друге місце в Україні за індексом промислового виробництва

Про це повідомив начальник головного управління економіки обласної державної адміністрації Андрій Гижко.

За словами А. Гижка, протягом січня-серпня 2012 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив минулорічні показники на 10,6%.

Приріст забезпечили такі галузі промисловості, як добувна – 109,8%, харчова – 103,5%, хімічна – 106,7%, виробництво готових металевих виробів – 103,1%, виробництво та розподілення електроенергії, газу і води – 137,2%.

Є й проблемні галузі, які не вийшли на минулорічний рівень обсягу виробництва промислової продукції.

Так, легка промисловість зменшила обсяги виробництва на 18,5% .

Через скорочення обсягів будівництва виробництво будівельних матеріалів скоротилось на 13,4%.

Через пріоритетність у великої частини населення електронних носіїв інформації на підприємствах галузі діяльності випуск друкованої продукції скоротився на 8,9%.

