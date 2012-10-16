Семирічну дівчинку врятували від падіння з балкону

15 жовтня о 17:34 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №1 надійшло повідомлення, що в обласному центрі по вулиці Воїнів Інтернаціоналістів з балкону квартири на другому поверсі кричить дитина та є загроза її падіння.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місце події направлено бійців служби «101», які за допомогою висувної драбини потрапили на балкон, чим і ліквідували небезпеку. Було встановлено, що батьки на певний час відлучились по справах, а семирічна дівчинка випадково зачинилась на балконі.

Під час проведення рятувальної операції про подію телефоном повідомили рідних дитини, які одразу ж повернулись додому та відкрили двері балкону.