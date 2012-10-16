Вінничани визнали роботу апеляційного адмінсуду відмінною

15 жовтня 2012 року відбулася презентація результатів опитування відвідувачів Вінницького апеляційного адміністративного суду (ВААС), проведеного за підтримки Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Справедливе правосуддя» у рамках пілотної програми «Вивчення думки громадян щодо якості судових послуг як шлях до вдосконалення діяльності судів».

Про це повідомила прес-служба Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Вінницький апеляційний адміністративний суд вперше взяв участь в програмі опитування відвідувачів суду, що має на меті дослідження реальної картини задоволення громадян судовими послугами. Протягом червня-липня 2012 року відвідувачі суду за спеціально розробленою анкетою мали змогу оцінити його діяльність за такими параметрами: фізична доступність суду, зручність та комфортність перебування у суді, доступність, повнота та ясність судової інформації, якість роботи працівників апарату суду, дотримання термінів судового розгляду, якість роботи суддів, якість написання та обґрунтування судового рішення.

Опитування проводилося громадською організацією «Подільська правозахисна фундація».

У результаті опитування, відвідувачі оцінили роботу ВААС досить високо - на 4,5 бали за 5-ти бальною шкалою. Зокрема, 92% опитаних оцінили якість роботи Вінницького апеляційного адміністративного суду на відмінно або добре, а 95,5% респондентів вважають, що судді та працівники апарату виявляють професіоналізм та знання своєї справи.

Високо оцінили респонденти роботу суддів Вінницького апеляційного адміністративного суду.

Зокрема, за 5-ти бальною шкалою, на думку опитаних, для суддів ВААС було характерним:

- дотримання процедури розгляду їх справи (4,9 бали);

- коректність, доброзичливість і ввічливість (4,9 бали);

- неупередженість та незалежність при вирішенні справи (4,7 бали);

- надання можливостей сторонам обґрунтувати свою позицію (4,9 бали);

- належна підготовка до справи та знання справи (4,6 бали).

Водночас, варто відмітити, що, на думку громадяни-учасники судових засідань, судові рішення ВААС по їх справах добре обґрунтовані та викладені легкою і доступною для розуміння мовою (85,7 % та 71,4 % ).

Стосовно працівників апарату суду, то відвідувачі загалом задоволені їх роботою, зокрема респонденти за 5-ти бальною шкалою оцінили її наступним чином:

- професіоналізм і знання своєї справи у спілкуванні з відвідувачами суду (4,7 бали);

- доброзичливість, повага, бажання допомогти (4,7 бали);

- однакове ставлення до всіх, незалежно від соціального статусу (4,6 бали);

- старанність у роботі та не припускання помилок (4,5 бали).

Окрім того, більшість респондентів зазначили, що порівняно до своїх попередніх очікувань отримали кращі враження від візиту до суду. При цьому 50,4% громадян які були в цьому суді в минулому році або раніше відмітили покращення роботи суду у порівняні з його роботою протягом 2010-2011 років.

Задля покращення роботи суду респонденти, зокрема, зауважили про необхідність впровадження і розвиток на практиці такого напрямку роботи із громадянами, як роз’яснення про право звернення до суду.

«Діяльність судової системи України в останні роки перебуває в центрі досить гострих громадських дискусій, в яких постійно фігурує тема ефективності та якості судової гілки влади. У цих обговореннях використовується різна, часто суперечлива, інформація про показники функціонування суду. З урахуванням того, що захист прав і свобод громадян від порушень з боку суб’єктів владних повноважень є пріоритетним завданням адміністративної юстиції, думка громадськості стосовно судової гілки влади та реальна оцінка її діяльності є важливими факторами при визначенні шляхів удосконалення роботи суду», - відзначив голова ВААС Віталій Кузьмишин.