Наші акробати виграли чемпіонат України

У Вінниці на базі СК «Авангард» пройшов чемпіонат України зі спортивної акробатики. У цьому змаганні, як завжди, домінували господарі.

Серед жіночих пар перемогли наші Катерина Ситнікова і Анастасія Мельниченко (480 очок), а друге місце посіли дві Анни – Вербицька і Лях (450 очок).

У заліку серед змішаних пар призерами були кияни і донеччани. А вінничани Денис Піка і Анастасія Косюченко були зняти лікарем через невідповідний стан здоров’я.

Акробати міста над Бугом взяли своєрідний реванш у жіночих групових вправах. Тут наші дівчата посіли перші дві сходинки.

Перше місце посіла трійка на чолі з Надією Котляр (720 очок), а друге – на чолі з Ганною Панченко (675 очок).

Серед чоловічих пар знову не було рівних нашим Владиславу Бобришеву і Андрію Кобчику (480 очок). Також золоту нагороду здобула й наша чоловіча «четвірка» на чолі з Олексієм Лесиком у групових вправах (94 очки).

У командному заліку, як завжди, перемогла Вінниччина. До трійки найкращих також увійшли збірні Києва і Миколаївської області. Загалом на вінницькі килими виходили збірні акробатів з 11 регіонів.