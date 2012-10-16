Вінничанин «попав» на купівлі авта «за дорученням»

Автомобіль, який розшукували столичні правоохоронці затримали інспектори взводу ДПС у Немирові.

Про це повідомила Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області .

15 жовтня близько четвертої години дня на стаціонарному посту ДПС міста Немирів спрацювала система відео-контролю «Рубіж». Це означало, що наближається транспорт, який перебуває у розшуку. Інспектори ДПС, які несли чергування на цьому посту зупинили автомобіль «Тойота Кемрі», який, як вказували дані приладу, розшукується залізничним РВМВУ УМВС міста Києва. За кермом автомобіля знаходився 22-річний мешканець міста Бершадь, для якого ця новина була приголомшливою. Як з’ясувалося, цей автомобіль значився в угоні, як майно, яким заволоділи шахрайським способом. Новий власник придбав автівку зовсім недавно і керував нею за дорученням, а тому не знав, що вона перебуває у розшуку. Автомобіль поставлено на арешт майданчик, тривають слідчі дії.

За словами начальника УДАІ УМВС у Вінницькій області Павла Солоненка, подібних випадків можна уникнути, якщо водій не полінується і звернеться до реєстраційно-екзаменаційних відділів ДАІ у будь якому районі, щоб перевірити чи рахується автомобіль в базі даних угнаних, ідентичність агрегатів, техпаспорта, тощо. Багато громадян сьогодні купують автомобілі, формально отримавши лише технічний паспорт, навіть без доручення. Саме це використовують шахраї, продаючи автомобілі, які рахуються в угоні або із переробленими агрегатами. З моменту відкриття стаціонарних постів ДПС, яких в області нараховується три («Комсомольське», «Немирів», «Літин») інспекторами ДПС було зупинено 209 автомобілів, які знаходилися у розшуку державно-виконавчою службою, в угоні, із втраченими номерними знаками, тощо.

Цього ж дня працівники ДАІ зупинили у Могилів-Подільському автомобіль «Опель-Астра», за кермом якого знаходився житель одного з сіл району. При перевірці документів було встановлено, що номерний знак цього автомобіля належить зовсім іншому транспортного засобу.