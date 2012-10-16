«Сміттярки на колесах» нададуть більшості жителів приватного сектору

Пілотний проект із запровадження нової системи вивезення твердих побутових відходів з території приватного сектору Вінниці, який стартував у квітні, виявися вдалим, тож його поширюватимуть принаймні на 50 відсотків приватної забудови – туди, де є можливість під'їзду для сміттєвозів.

Про це повідомила голова Асоціації органів самоорганізації міста Наталя Панчук в ефірі радіо «Місто над Бугом».

Проект полягає у тому, що мешканці приватних будинків безкоштовно отримують контейнер на колесах місткістю 120 або 240 літрів, куди складують у пакетах побутові відходи. Вивозиться сміття із таких контейнерів відповідно до графіку, але так, щоб мешканці одразу змогли забрати порожні контейнери назад у двір. На сьогодні у проекті задіяно понад 400 будинковолодінь, що розташовані, зокрема, по вулицях Івана Богуна, Шмідта та Немирівському шосе.