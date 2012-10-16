Вінницький міський суд вже працює

Від учора, 15 жовтня, працює Вінницький міський суд Вінницької області.

Про це повідомило територіальне управління Державної судової адміністрації України в Вінницькій області.

Власне, далеко шукати реформовану установу вінничанам не доведеться, - як і раніше, городянам треба звертатися за адресою м.Вінниця, вул. Грушевського, 17.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, згідно з Указом Президента України від 5 липня цього року № 437/2012 «Про ліквідацію та створення місцевих загальних судів», був ліквідований Замостянський, Ленінський і Староміський районні суди міста Вінниці та створено Вінницький міський суд Вінницької області.