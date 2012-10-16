Пересадити вінничан на велики допоможе голландець

Вінниці у розвитку велосипедної інфраструктури допомагатиме фахівець із Нідерландів Роберт ван Гамерен.

Про це повідомив департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Протягом наступного тижня у Вінниці працюватиме експерт з питань велосипедного руху Роберт ван Гамерен, який представляє нідерландську організацію «Досвідчені експерти з Нідерландів» (PUM). У Вінниці пан Роберт працюватиме спільно з департаментом енергетики, транспорту та зв’язку міської ради та представниками громадськості над формуванням стратегії розвитку велосипедного руху в подільській столиці. Нідерландський експерт зустрінеться також із молоддю – студентами політехнічного університету і прихильниками велосипедного руху міста. У цій зустрічі можуть взяти участь всі бажаючі.

У сучасних європейських країнах велосипед стає все більш популярним видом транспорту для пересування містом, на роботу чи просто у справах. Людям цей екологічний вид транспорту допомагає вести здоровий спосіб життя та мобільно пересуватись вулицями. Минулого року Вінниця стала на шлях розвитку велосипедної інфраструктури. Перші велосипедні доріжки у місті з’явились у 2011 році на проспекті Космонавтів, вулиці Хмельницьке шосе та проїзді Пирогова. У цьому році смуги для руху велосипедистів були виділені на проспекті Юності, вулиці Стахурського та Квятека. За два роки в інфраструктурі обласного центру велосипедних доріжок облаштовано вже понад 15 кілометрів.

Разом із тим, щоб знайти правильні підходи до формування велосипедної інфраструктури міста, доцільно використовувати досвід європейських експертів. Тому міська влада вела пошуки організації, яка могла б допомогти якісно підійти до облаштування велосипедних доріжок у Вінниці. В результаті весною місто отримало схвальну відповідь від нідерландської організації PUM, від якої до Вінниці приїде експерт з містобудування Роберт ван Гамерен. Його знання цінні тим, що вони не теоретичні, а практичні. Він має відповідну освіту і практичний досвід у формуванні велосипедної інфраструктури. Окрім цього, пан Роберт все життя мешкає в Нідерландах, в якій велосипед – це спосіб пересування для переважної більшості мешканців. Голанці їздять на велосипеді в будь-яку пору року та за будь-якої погоди. Велосипед – це найбільш поширений вид транспорту у цій країні і практично являється символом Нідерландів.

Загалом нідерландський експерт в Україні вже четвертий раз. Він вже працював у Львові, Черкасах та місті Долина, що в Івано-Франківській області, і тому має достатньо інформації про ситуацію в Україні. Цьогоріч Вінниця стане другим містом, яке відвідає Роберт ван Гамерен. Перед цим він знову побуває в Долині.

У Вінниці Роберт ван Гамерен упродовж тижня працюватиме із робочою групою, до складу якої будуть входити представниками профільного департаменту. Щоб ця робота була найбільш продуктивною, дуже важливо, щоб у ній брали участь самі прихильники та активісти велосипедного руху. Вони також будуть включені до цієї групи. \

Окрім цього, в план перебування Роберта ван Гамерена у Вінниці включена зустріч із міськими активістами велосипедного руху та студентами Вінницького національного технічного університету, яка відбудеться у вівторок, 23 жовтня, о 14:00 у цьому ж університеті. Вінницька міська рада

запрошує усіх прихильників велосипедного руху взяти участь у спілкуванні з іноземним фахівцем.

Результати спільної роботи вінничан і нідерландського експерта ляжуть в основу планів на наступні роки, в тому числі і програми розвитку велосипедної інфраструктури в місті.