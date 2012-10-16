У Вінниці стартував перший міжнародний турнір зі стрільби

Вчора, 15 жовтня, у Вінниці відбулось урочисте відкриття чемпіонату України з кульової стрільби серед молоді – Гран-Прі «Кубок Поділля». Захід відбувся у спорткомплексі УМВС. На шикуванні були понад 200 спортсменів не старше 1992 р.н. з 17 регіонів України, а також Білорусі. Сьогодні до них приєдналася команда Молдови. На жаль, не приїхали, як планувалося, збірні Німеччини і Франції.

Парад приймали члени оргкомітету турніру – представник Державної служби молоді і спорту Геннадій Авраменко, голова спортуправління ОДА Сергій Дідик, голова міського спорткомітету Сергій Краєвський, директор ШВСМ Людмила Селезньова і головний суддя віце-президент Федерації кульової стрільби Вінниччини Віктор Щерба.

Геннадій Авраменко відзначив, що кульова стрільба в Україні нині знаходиться на підйомі і культивується вже у 18 регіонах. Він схвально відгукнувся про вінницький турнір, адже у ньому українські стрільці мають можливість позмагатися з іноземцями.

Сергій Краєвський за дорученням міського голови Вінниці вручив почесні грамоти Віктору Щербі і його провідним вихованцям, майстрам спорту міжнародного класу Олесі Щербі та Світлані Огір.

Також він зауважив, що Володимир Гройсман встановив спеціальний Кубок, який отримає найкращий стрілець чемпіонату. Віктор Щерба нагадав присутнім, що провідні учасники змагання увійдуть до молодіжної збірної України, яка в лютому наступного року стартуватиме на чемпіонаті Європи.

Продовжилась церемонія невеличкою розважально-концертною програмою за участі ансамблю сучасного танцю Палацу дітей і юнацтва і провідних акробатів обласної ДЮСШ зі складно-координаційних видів спорту.

Довідка «УНІАН». Чемпіонату України з кульової стрільби серед молоді – Гран-Прі «Кубок Поділля» відбуватиметься до 20 жовтня включно у тирах обласного УМВС і ЗОШ № 22.