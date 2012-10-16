Конкуренти Оксани Калетнік дружно знімаються з виборів

Вчора, 15 жовтня, відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого скасовано реєстрацію трьох кандидатів у народні депутати по одномандатному виборчому округу №16.

Відтак, згідно з повідомленням ЦВК, скасовано реєстрацію Івана Гольовського та Григорія Дорожка, що балотувались у цьому одномандатному виборчому окрузі.

Також у згаданому окрузі більше не балотується висуванка Радикальної партії Олега Наталії Вершко.

Дещо раніше, як повідомляв УНІАН-Вінниччина, відмовився від участі у виборах найсильніший конкурент нинішнього лідера перегонів в окрузі №16 Олексій Порошенко.

Виборчий округ №16 з центром і м. Ямпіль, включає в себе місто Могилів-Подільський, Крижопільський, Могилів-Подільський, Піщанський, Чечельницький, Ямпільський райони.