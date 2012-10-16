Вінницька хімія «перекриває» тільки 20% імпорту

Зовнішньоторговельний оборот продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості у січні – серпні 2012р. становив майже 62 млн. дол. США, при чому обсяги експорту склали 11 млн. дол., а імпорту – 50 млн. дол.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Більше половини експорту – це казеїни для промислових цілей, основним споживачем яких стала Польща (800 т на 5 млн. дол.). Крім того, казеїни експортувались до Німеччини (80 т), Латвії (60 т), Нідерландів, Словаччини та Франції (по 20 т).

Друге місце за обсягами поставок належить мийним засобам та засобам для чищення. Їх поставлено за межі України більше 1780 т на 2 млн. дол. Найбільші поставки здійснені до Білорусі, Молдови та Російської Федерації. У резидентів Білорусі великим попитом користуються засоби для паяння або зварювання металів, яких експортовано 578 т. Крім того, у великих обсягах з Вінниччини експортувались лікарські засоби до Киргизстану, Молдови, Російської Федерації, Іспанії, Грузії та США і добрива мінеральні – до Молдови та Угорщини.

Майже третину імпорту хімічної продукції становлять добрива, експортерами яких стали 5 країн світу. Найбільші надходження здійснені з Російської Федерації (37 тис. т) та Білорусі (9 тис. т).

Більше 20% надходжень належить милу та мийним засобам, що імпортуються з 8 країн світу. З Російської Федерації їх надійшло найбільше, а саме 5377 т.

Частка продуктів неорганічної хімії в імпорті становить 18%. Так, з-за меж області надійшло 5667 т фосфінатів з Казахстану, Російської Федерації, Іспанії та Німеччини, 2508 т карбонатів з Китаю, 1666 т сульфатів із Польщі, Індії та Китаю, 167 т силікатів зі Швейцарії.

Німеччина, Польща та Туреччина стали експортерами фарб та лаків (393 т); Російська Федерація (509 т), Швейцарія (32 т) та Німеччина (18 т) – парфумерних, косметичних та туалетних препаратів. Іспанія (102 т), Польща (31 т), Словенія (16 т), Російська Федерація (8 т) та Велика Британія (5 т) стали основними експортерами фармацевтичної продукції. Крім того, у іноземних резидентів закуповувались ферментні препарати (Австрія, Данія, Іспанія, Китай та США), антибіотики (Іспанія, Китай) та різні органічні сполуки (Іспанія, Італія, Німеччина, Польща, і Китай).