Чиновники від освіти намутили з бюджетними грішми

Фінансові порушення на суму 229 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Іллінецької райдержадміністрації.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, інспектори встановили факти оплати відділом освіти ремонтних робіт за завищеною вартістю, послуг електропостачання, які він не отримував, а також оплати послуг газопостачання, спожитих іншою установою, нестачі благодійної допомоги, покриття витрат спеціального фонду за рахунок загального, незаконне списання основних засобів, бензину, продуктів харчування тощо, що призвело до порушень на суму більш як 80 тис. грн.

Через недотримання бухгалтерською службою вимог чинного законодавства при нарахуванні та виплаті заробітної плати, а також розрахунках із державними цільовими фондами, відділ освіти зайво витратив 38 тис. грн.

Окрім того, установа не за цільовим призначенням використала 111 тис. грн.

Варто зауважити, що практично усі виявлені порушення відшкодовані та усунені ще до закінчення контрольного заходу.

За недотримання вимог чинного законодавства двох посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, а про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.