Джига відсторонив від обов’язків очільника Держземкадастру
09:30, 17 жовтня 2012Вінниця
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За безвідповідальність
Голова Вінницької ОДА відсторонив від виконання обов’язків начальника регіональної Філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»
Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.
Відповідне рішення Микола Джига прийняв на підставі безвідповідального ставлення Петровського Петра Анатолійовича до розгляду заяв і звернень громадян.
Відтак, відповідно до Розпорядження голови ОДА від 15.10.2012 р. № 584 Петровського П. вже з 15 жовтня відсторонено від обов’язків начальника регіональної філії Державного ДП «Центр державного земельного кадастру»
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