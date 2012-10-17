Джига відсторонив від обов’язків очільника Держземкадастру

Голова Вінницької ОДА відсторонив від виконання обов’язків начальника регіональної Філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру»

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Відповідне рішення Микола Джига прийняв на підставі безвідповідального ставлення Петровського Петра Анатолійовича до розгляду заяв і звернень громадян.

Відтак, відповідно до Розпорядження голови ОДА від 15.10.2012 р. № 584 Петровського П. вже з 15 жовтня відсторонено від обов’язків начальника регіональної філії Державного ДП «Центр державного земельного кадастру»