В окрузі №13 політтехнологи визначили Месію та Дарт Вейдера

На виборчому окрузі №13 виборцям роздають агітаційні матеріали неетичного змісту, - повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

Так, у місті Козятин розповсюджуються неетичні агітаційні матеріали від ВО «Батьківщина», на яких з одного боку зображено кандидата у депутати Миколу Катеринчука (ВО «Батьківщина») на білому фоні із словом «ДОБРО», а з іншого боку на чорному фоні зі словом «ЗЛО» його опонентів – Петра Юрчишина (самовисування), Юрія Гайдаєва (Комуністична партія України) та Ігоря Зубка (самовисування)

Крім того, на цьому є округу розповсюджується газета «Червоний перець», в якій теж некоректно розповідається про кандидатів у депутати, зокрема замінюються літери в їхніх прізвищах.

Розповсюдження таких матеріалів можна віднести до чорного піару, - вважає ОПОРА.