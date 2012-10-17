У Вінниці взялися вирішити вічний конфлікт батьків і дітей

10:21, 17 жовтня 2012
Вінниця
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Відбувся обласний форум

16 жовтня у Вінниці відбувся ІІ обласний форум «Батьки і діти», організований та проведений за ініціативи управління освіти і науки облдержадміністрації та Вінницької обласної громадської організації «Об’єднання батьків школярів». У заході взяли участь голова обласної Ради Сергій Татусяк, заступник голови облдержадміністрації Любов Спірідонова, начальник управління освіти і науки ОДА Ігор Івасюк.

Прот це повідомила прес-служба Вінницької обласної ради.

Програма форуму була тристоронньою: свою позицію відстоювали лідери учнівства, педагоги області та представники батьківських комітетів Вінниччини – всього близько 150 учасників.

Присутні розглянули 3 актуальні для сучасного учнівсько-батьківсько-освітянського середовища теми: 1) «Хто ми? Ми не будемо такими, як наші батьки, чи будемо?»; 2)«Що роз’єднує батьків і дітей. Претензії один до одного. Причини і форми конфліктів»; 3) «Особистий освітній простір: в школі та поза нею. Чи потрібно його змінити і як?».

З кожного проблемного питання виступали по троє представників від батьків і дітей. Кожен представляв свою позицію, відстоював її, апелював до опонента. Педагоги ж фіксували ідеї та пропозиції, з тим, аби потім застосувати їх у навчально-виховному процесі.

Усний диспут підсилив відеофільм, підготовлений вихованцями телестудії «Фокус» Тульчинської спеціалізованої школи-інтернату-ліцею та телестудії «Промінь» Брацлавського навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад школа-інтернат-гімназія.

У ході форуму голова облради Сергій Татусяк подякував організаторам за запрошення на форум, адже, за його словами, даний захід допоможе представникам влади визначитися з пріоритетами у роботі.

– Я бачу тут щирість, відкритість, чую правдиву, вільну думку, яка відкриває нам багато нового. Я знаю, що в освіті області є чимало проблем, але, впевнений, об’єднавши зусилля, ми можемо багато подолати. І, великою мірою, це завдяки високій духовності, відданості та ентузіазму наших педагогів, – наголосив С.Татусяк.

Він також подякував учням та вчителям за доручення до роботи над проектом «Стратегії регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року».

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