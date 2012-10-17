Родаки зеків знахабніли: наркоту в передачках навіть не ховають

В’язню Піщанської виправної колонії (№59) намагались передати заборонені предмети.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Оперативні працівники Піщанської колонії під час догляду вмісту передачі виявили та вилучили речовину рослинного походження, зовні схожу на коноплю.

«Кайфову» передачу привіз 33-річний громадянин, мешканець м. Житомира для свого 26-річного засудженого брата.

Засуджений за грабіж та умисне вбивсто з хуліганських мотивів, отримувач посилки за допомогою старшого брата мав «твердо стати на шлях виправлення».

Житомирянин поклав заборонену речовину у кишеню сумки, навіть не намагаючись приховати її. Мабуть правопорушник сподівався, що на видному місці заборонені предмети шукати не будуть.

за даним фактом було викликано слідчо-оперативну групу Піщанського РВ УМВС України у Вінницькій області, якій було передано матеріали та вилучену речовину для вирішення питання в порядку прийняття ст. 97 КПК України.