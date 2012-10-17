За продаж дитини на батьків чекає суд

Прокуратурою Вінницької області скеровано до суду кримінальну справу за обвинуваченням двох жителів села Ягідне Мурованокуриловецького району у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо малолітнього) КК України.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Нагадаємо, що у серпні поточного року батьки намагались продати свого п'ятирічного сина сторонній особі за 30 тисяч гривень.