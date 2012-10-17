Вночі зловили водія БМВ з фальшивим посвідченням
12:52, 17 жовтня 2012Вінниця
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16 жовтня,близтко 2 год ночі під час несення служби працівники ДАІ м.Вінниці на перехресті вулиць Келецька-Революційна був зупинений автомобіль «БМВ», яким керував 26-річний непрацюючий вінничанин. При перевірці документів було виявлено і вилучено посвідчення водія з явними ознаками підробки.
Про це йдеться у повідомленні ДАІ у Вінницькій області.
Вилучені документи направлені у НДЕКЦ УМВС на дослідження.
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