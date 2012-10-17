Вночі зловили водія БМВ з фальшивим посвідченням

16 жовтня,близтко 2 год ночі під час несення служби працівники ДАІ м.Вінниці на перехресті вулиць Келецька-Революційна був зупинений автомобіль «БМВ», яким керував 26-річний непрацюючий вінничанин. При перевірці документів було виявлено і вилучено посвідчення водія з явними ознаками підробки.

Про це йдеться у повідомленні ДАІ у Вінницькій області.

Вилучені документи направлені у НДЕКЦ УМВС на дослідження.