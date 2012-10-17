Вінницькі школярі платитимуть за обіди за допомогою карток

У вінницьких школах встановлюють термінали. Відтак, в їдальнях діти будуть розраховуватись не грошами, а за допомогою карток. Поповнювати рахунок будуть батьки.

Як повідомив телеканалу «ВІТА» директор Вінницької школи № 27 Олексій Терновой, рішення про запровадження платіжних карток було прийнято на батьківських зборах.

– Ми зібрали пілотні батьківські збори батьків учнів 5-х класів. Представники одного з відомих українських банків надали повну інформацію про систему безготівкового розрахунку, тобто за допомогою карток. У всіх батьків така ідея викликала позитивну реакцію, – каже пан Терновой. – Цей проект я вважаю дуже цікавим, тому що за безготівковими розрахунками майбутнє і вже багато країн у світі давно це практикують.

Вчителі вважають, що це вбереже школярів від зазіхань на їхні кишенькові гроші старшокласників, а також діти не залишаться голодними, якщо гроші загублять.

Проконтролювати витрати дитини зможуть і батьки.

Якщо ж учень картку загубить, то про оказію треба буде повідомити класному керівникові і платіжний засіб безкоштовно видадуть повторно.