Греблю для слаломістів купили, але так і не встановили

Вінницькі водні слаломісти тренуються і змагаються на каналі у Сокільці (Немирівський район). Але нині він не задовольняє українських спортсменів, які готуються до міжнародних змагань.

– Ще минулого року було підготовлено проект для модернізації каналу. Ми навіть вивезли до Сокільця підготовлену для облаштуванні греблі металічну конструкцію. Вона нині знаходиться на території місцевого санаторію і ржавіє. Адже бракує коштів на встановлення греблі. Також під час підготовчого періоду робіт виникло багато питань: «Кому належіть канал?», «Чия земля поруч нього?» тощо, – скаржиться провідний вінницький тренер з веслувального слалому Максим Фільварків.

Якщо усунути всі непорозуміння, облаштування греблі власними силами слаломістів коштувало б приблизно 50 тисяч гривень. Максим Фільварків навіть сам береться виконати цю роботу. Спеціально для цього закінчив курси зварювальників, а на свій день народження купив собі ... зварювальний апарат.

Поки у Сокільці немає греблі, Максим Фільварків з колегами перед чемпіонатами України, які регулярно проходять на Немирівщині, встановлює штучні перешкоди (велике каміння) ... власноруч. Аби бути на рівні і гідно виглядати перед представниками інших регіонів, каже він.

– Відбір на ЧЄ буде знову проходити у Сокільці. Знову нам доведеться лізти у холодну воду і встановлювати на дні каміння, яке нічим не закріплене, – скаржиться фахівець.