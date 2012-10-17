Плащаниця Богородиці буде у Вінниці 4 дні

З благословіння Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Володимира 2 листопада у Спасо-Преображенський кафедральний собор м. Вінниці прибуде Чудотворна Плащаниця Пресвятої Богородиці.

Нагадаємо, що по проханню Блаженнішого митрополита Володимира і з благословіння Патріарха Ієрусалимського Феофіла ІІІ Плащаниця перебуває на території України з 19 вересня, відвідуючи українські єпархії.

16 жовтня, термін перебування святині в УПЦ було продовжено і вінничани матимуть можливість поклонитися Чудотворному образу Пресвятої Богородиці з 2 по 5 листопада.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької єпархії.

Створення Плащаниці відносять до 1830-1840 років. Плащаниця являє собою вирізане по контуру зображення Божої Матері. Святиня з обох сторін має оклад; вінець прикрашено коштовним камінням, риза - дар російської графині Ганни Олексіївни Орлової-Чесменський.

Плащаниця Пресвятої Богородиці зберігається в Єрусалимі, у дворі Гефсиманської обителі, розташованої навпроти входу в Храм Гробу Господнього. В Єрусалимі Плащаницю виносять на загальний огляд лише раз на рік у Страсну п'ятницю. Її прикрашають пелюстками червоних троянд, обносять навколо каменя помазання - на ньому знаходилося тіло Христа після зняття з розп'яття, зараз являє собою обрамлену кам'яну плиту. Потім на деякий час кладуть на камені, а пізніше заносять в кулуквію - спеціальну кімнату у Храмі Гробу Господнього. Подивитися на це дійство щорічно збираються тисячі людей.