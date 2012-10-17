Прокуратура зловила суддю на незаконному рішенню

У Літинському районі

Прокуратурою Вінницької області до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано заяву про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Літинського районного суду. Про це повідомляє прес-служба Вінницької обласної прокуратури. Суддя своїм незаконним рішенням задовольнив позов громадянина і визнав дійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Вінницьке» загальною площею 24 406 кв. м, а також право власності позивача на вказане нерухоме майно.

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