Вінницькому селу першого президента — 400 років

14 жовтня у православне свято Покрови Пресвятої Богородиці у село Сестринівка Козятинського району святкувало своє 400-річчя. Зранку у сільскому храмі Покрови був відслужений молебень за всіх жителів села. А в обідню пору понад 500 сестринівчан з 950-ти, що живуть у селі, зібралися біля приміщення сільського клубу.

Звертаючись до своїх односельчан сільська голова Олена Максименко нагадала жителям історію. А гостям свята було цікаво дізнатися, що походження назви села має дві версії. І наче обидві вони правдиві, але історики досі не можуть зупинитися на одній.

Отже, за пешою легендою землі, де пізніше було засноване село, у 1612 році отримав у володіння один князь від своєї сестри. Так і став називати місцину – Сестринець, а згодом Сестринівка.

Але місцевим більше до вподоби інша історія. Монголи винещили все село, а з собою забрали лише жівчат і жінок. І тільки дві сестри заховалися під мостом. І як вороги пішли з рідної землі, почали жити неподлік місця. Згодом до них приєднувались інші люди і так виникло поселення з назвою Сестринівка.

Та найбільше сестринівчани пишаються і розказують усім гостям про першого президента України Михайла Грушевського. Адже Сестринівка стала його духовною батьківщиною. Тут він зростав як особистіть, яка потім змінила історію. Саме звідси, з Сестринівки, походить рід його матері Глафіри, тут народилась його сестра Ганна, тут все життя служив священиком у Покровській церкві його дід протоієрей Захарій Опоков. І саме в цьому селі проходили молоді юні роки майбутнього президента. І саме дід Михайла Грушевського благословив онука на навчання в університеті Святого Володимира у Києві.