Прокуратура хоче притягти суддю до відповідальності

09:45, 18 жовтня 2012
Вінниця
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За незаконне рішення

Прокуратурою Вінницької області до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано заяву про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Літинського районного суду.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

На думку прокуратури, суддя своїм незаконним рішенням задовольнив позов громадянина і визнав дійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Вінницьке» загальною площею 24 406 кв. м, а також право власності позивача на вказане нерухоме майно.

 

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