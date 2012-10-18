Прокуратура хоче притягти суддю до відповідальності

За незаконне рішення

Прокуратурою Вінницької області до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України подано заяву про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Літинського районного суду. Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області. На думку прокуратури, суддя своїм незаконним рішенням задовольнив позов громадянина і визнав дійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство «Вінницьке» загальною площею 24 406 кв. м, а також право власності позивача на вказане нерухоме майно.





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