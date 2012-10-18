1500 вінничан сходили до муніципального діагностичного центру

Вже місяць у Вінниці працює потужний муніципальний діагностичний центр, який розташований на вулиці Київській. Саме тут вінничани можуть отримати широкий спектр діагностичних та лабораторних послуг. Лише за місяць сюди звернулось майже 1500 городян, яким було надано більш ніж 2100 послуг. В середньому щодня до центру звертається 70-100 чоловік, кількість телефонних консультацій значно більша, - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Ціни на обстеження та діагностику тут нижчі на 20-50%, ніж у комерційних закладах. А для тих вінничан, які отримують субсидію, обстеження коштує тільки половину вартості.

За перший місяць роботи центру цією пільгою скористалось майже 300 городян.

На сьогоднішній день найбільшим попитом серед городян, які звертаються до муніципального діагностичного центру, користується ультразвукова діагностика. За перший місяць роботи до кабінету УЗД звернулось та отримало відповідні послуги майже 400 мешканців Вінниці. На другому місці за популярністю є комп’ютерна томографія. Станом на 17 жовтня в кабінеті КТ вже проведено дослідження різних ділянок тіла 281 пацієнта.

За словами завідувача діагностичним відділенням Олександра Максимчука, на сьогоднішній день для комп’ютерно-томографічної діагностики звертаються не лише вінничани на підставі направлень лікарів з медичних установ обласного центру, а й хворі, які потрапляють до лікарні швидкої медичної допомоги.

«У випадку невідкладної ургентної допомоги (зокрема, з політравмами, підозрою на інсульт тощо), комп’ютерна томографія або інші необхідні дослідження проводяться безкоштовно, - говорить Олександр Максимчук. – За обстеження ургентних хворих сплачує міський бюджет. Упродовж місяця було надано 42 безоплатні ургентні послуги».

За інформацією Олександра Максимчука, останнім часом все більше уваги приділяється і обстеженню молочної залози за допомогою мамографа. Від моменту відкриття діагностичного центру вже проведено близько 200 таких досліджень. Із загальної кількості обстежень у 70% пацієнток було виявлено зміни у структурі молочної залози (18% – вікові зміни, 52% – патологія, із яких два випадки – вперше виявлена онкологічна патологія).

Нещодавно розпочав роботу кабінет комп’ютерної фотокольпоскопії (обстеження патологій шийки матки). Нове сучасне обладнання дозволяє виявляти будь-яку патологію вже під час першого звернення пацієнтки. Крім того, жінка, яка проходить обстеження, сама бачить на моніторі реальну картину своїх внутрішніх органів. Лише за перші три дні роботи кабінету зроблено 36 досліджень, з яких у 20 виявлено патологічні зміни шийки матки, які відносяться до передракових процесів, при чому 9 з них – підтверджено гістологічно. «Така кількість дисплазії насторожує, а також підтверджує необхідність фотокольпоскопічного обстеження для жінок у будь-якому віці, - говорить Олександр Максимчук. – Будь-які скарги (дискомфорт, свербіж, виділення тощо) – це вже сигнал для обстеження не просто у лікаря-гінеколога, а саме за допомогою фотокольпоскопічного апарату».

Із 2111 послуг, які були надані упродовж місяця громадянам, більше 280 надавалися на пільгових умовах. Такі послуги отримували малозабезпечені вінничани, які оформили субсидію на житлово-комунальні послуги. Вартість їх обстеження становить лише половину від визначеної суми, решту перераховує на рахунок центру міський бюджет. Для того, аби отримати пільгові послуги у діагностичному центрі, не обов’язково мати при собі довідку про пільги та субсидії – діагностичний центр має доступ до бази даних громадян, які мають цю пільгу. Відтак мешканці Вінниці мають пред’явити лише паспорт громадянина України. Після цього адміністратор діагностичного центру звіряє прізвище пацієнта із базою даних. Якщо така особа дійсно є у реєстрі, вона сплачує лише половину від вартості тієї чи іншої послуги.

Серед обладнання, яким забезпечений центр, є цифровий рентген-апарат CR, спіральний комп’ютерний томограф, найсучасніший серед існуючих у Вінниці, мамограф, новий апарат для УЗД, електрокардіограф. Тут також працює сучасний ендоскопічний апарат для обстеження шлунково-кишкового тракту. Крім того, нещодавно обладнано кабінет комп’ютерної фотокольпоскопії. Також вже запроваджено лабораторну діагностику для обстеження і аналізу біохімічних параметрів крові та сечі за допомогою аналізаторів. Крім того, на базі діагностичного центру працюють вузькопрофільні лікарі (лікар загальної практики сімейної медицини, ендокринолог, кардіолог і гастроентеролог), до яких городяни звертаються за необхідною консультацією або ж за роз’ясненням результатів тих чи інших аналізів та діагностичних досліджень.

Загалом про перелік послуг, їх вартість, графік прийому лікарів, підготовку до тих чи інших обстежень тощо вінничани можуть дізнатися у холі діагностичного центру за адресою вул. Київська,68 або ж за телефонами 67-07-45, 53-69-94.

