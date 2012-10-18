Водій не побачив п‘яного пішохода на дорозі

17 жовтня близько 19.30 год в с. Писарівка, біля повороту на с. Гавришівка, 31-річний водій автомобіля "ВАЗ-2101", житель м.Вінниці наїхав на 54-річного жителя с.Фронтівка Оратівського району.

Про це повідомляє прес-служба Державтоінспекції у Вінницькій області.

Потерпілий чоловік був у нетверезому стані і переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок ДТП він отрмав закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом гомілки, плечата стегна і був доставлений у лікарню швидкої допомоги м.Вінниці. Автомобіль - на штрафмайданчику.