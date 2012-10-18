Гройсман пригрозив закрити два нічні клуби

Вінницький міський голова Володимир Гройсман пригрозив закрити два найпопулярніших нічних клуби міста – Н2О та Кумбари. Причина – скарги вінничан. Майже щотижня на телефон цілодобової варти жителі багатоквартирних будинків, розташованих поблизу вказаних нічних закладів, скаржаться на шум та нічні бійки, повідомляє раідо "Місто над Бугом".

Правоохоронці підтверджують, що часто відвідувачі саме цих клубів стають ініціаторами бійок, які не рідко вони завершуються важкими наслідками.

Володимир Гройсман дав три місяці власникам нічних клубів на виправлення ситуації. Окрім того зобов'язав власників встановити у клубах якісне зовнішнє та внутрішнє відео спостереження.

Нагадаємо, два тижні тому у Вишенському озері було знайдено тіло іноземця, студента медуніверситету, який напередодні був у нічному клубі Н2О та став учасником бійки. Приблизно у той же час у клубі Кумбари був побитий охоронник цього закладу. Через три дні він помер у лікарні. Керівництво клубу Кумбари стверджує, потерпілий не був охоронником, а простим відвідувачем.

За даними фактами правоохоронці порушили кримінальні справи. Триває слідство.