По новій дорозі селяни добиратимуться до райцентру 13 км, а не 26

Протяжність нової дороги Лісова Лисіївка-Сальник більше чотирьох кілометрів. Раніше мешканці села їздили у Калинівку через Липовецький район за 26 км. Тепер від центру села до районного центру – 13 км.

Побудували нову дорогу за півтора місяці. Загальна вартість виконаних робіт складає більше 2,7 млн. грн. Будівництво автодороги відбувалося за ініціативи голови облдержадміністрації у відповідь на звернення місцевих жителів, повідомляє 20 хвилин.

- Всі роботи виконано за рахунок спонсорських асигнувань, - каже сільський голова с.Лісова Лисіївка, - Вагомий внесок у процес будівництва автомобільної дороги внесли адміністрації та трудові колективи філій "Калинівська ДЕД" та "Калинівський райавтодор" дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор", районна державна адміністрація і «Благодійний фонд «Розвиток Калинівського району».

